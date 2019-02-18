Начало рабочей недели в Орле выдастся холодным

СЕГОДНЯ 08:50 2019-02-18T08:50:18+03:00

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В Орле новая рабочая неделя стартовала с морозов. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни будет холодно: столбики термометров опустятся до -11 градусов.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 18 февраля ожидается переменная облачность и небольшой снег. Температура воздуха составит -4…-2 градуса ниже нуля. Ветер северо-западный 3 м/с.

Во вторник, 19 числа, в темное время суток -11 градусов, в светлое -2. Ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер будет дуть с юго-запада с немалой скоростью 5 м/с.

В среду 20 февраля потеплеет: столбики термометров покажут от -5 до +2 градусов. Переменная облачность, небольшие осадки в виде снега с дождем, ветер со скоростью 6 м/с будет дуть с запада.

В четверг, 21 числа, метеорологи прогнозируют переменную облачность и небольшой снег. Температура будет варьироваться на отметках от -3 до -1 градуса, возможен небольшой снег, облачность переменная. Ветер северо-западный 4 м/с.

В пятницу 22 февраля температурные значения ниже: -7… -1 градус. Переменная облачность, небольшой снег и западный ветер со скоростью 3 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU