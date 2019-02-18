2019-02-18T10:01:59+03:00
Происшествия

Пьяный орловец на иномарке снес светофор и дорожный знак

Сам лихач в ДТП получил травмы
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
Изменить размер текста:

В Орле пьяный лихач на легковой иномарке снес светофор и дорожный знак. 23-летний лихач получил травмы, больше, к счастью, никто не пострадал.

Авария случилась ночью воскресенья, 17 февраля. В начале третьего ночи молодой человек под шофе за рулем иномарки «Киа Оптима» ехал по Полесской улице в сторону улицы Лескова областного центра.

- На перекрестке при повороте направо допустил наезд на бордюрный камень, световую опору и знаки "Главная дорога" и "Пешеходный переход". В момент совершения ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Орле и Орловской области 2019»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24