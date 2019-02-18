Пьяный орловец на иномарке снес светофор и дорожный знак

СЕГОДНЯ 08:31 2019-02-18T10:01:59+03:00

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В Орле пьяный лихач на легковой иномарке снес светофор и дорожный знак. 23-летний лихач получил травмы, больше, к счастью, никто не пострадал.

Авария случилась ночью воскресенья, 17 февраля. В начале третьего ночи молодой человек под шофе за рулем иномарки «Киа Оптима» ехал по Полесской улице в сторону улицы Лескова областного центра.

- На перекрестке при повороте направо допустил наезд на бордюрный камень, световую опору и знаки "Главная дорога" и "Пешеходный переход". В момент совершения ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU