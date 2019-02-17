Почти 43 тысячи орловцев проголосовали за территории для благоустройства

СЕГОДНЯ 11:02 2019-02-17T11:02:31+03:00

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В субботу,16 февраля, жители Орла голосовали за общественные территории, которые в нынешнем году будут приведены в порядок в первую очередь. В общей сложности свой выбор сделало больше 40 тысяч орловцев.

Голосование проходило в каждом из районов города. Как сообщили «КП» в пресс-службе администрации города, большее количество людей пришло на голосование в Заводском районе – почти 12 тысяч человек. В Советском районе выбор сделали чуть больше 11 тысяч 600 жителей, в Железнодорожном и Северном порядка 9,5 тысяч человек в каждом.

- Итоговый протокол голосования за общественные территории утвердят на заседании общественной комиссии 18 февраля, тогда же будет опубликован перечень трех объектов, которые подлежат благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в первоочередном порядке, - добавили в пресс-службе горадминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU