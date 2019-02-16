2019-02-16T13:51:38+03:00
Общество

Порывистый ветер придет на Орловщину

Ожидаются мокрый снег и гололед
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Порывистый ветер придет на ОрловщинуПорывистый ветер придет на ОрловщинуФото: Архив "КП"
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Порывистый ветер придет на Орловщину. Согласно прогнозам орловского гидрометцентра в воскресенье, 17 февраля, в регионе ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега, гололед. Порывы ветра будут достигать 19 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем - от -1 градусов до +4 градусов.

- Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывы линий электропередач, падение деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, - сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.

Спасатели напоминают орловцам, при нахождении на улице необходимо соблюдать осторожность при передвижении, при сильных порывах ветра не находиться рядом с рекламными щитами и другими легкими конструкциями, деревьями, быть осторожными, обходя оборванные провода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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