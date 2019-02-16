СЕГОДНЯ 13:39 2019-02-16T13:41:03+03:00

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Сегодня, 16 февраля, орловцы голосуют за общественные территории для благоустройства в первоочередном порядке по программе "Формирование современной городской среды". На выбор жителям Орла предложили девять объектов, большая часть которых – это парки и скверы. Некоторые из территорий будут отреставрированы за счет средств федерального бюджета.

Напомним, на рейтинговое голосование вынесли бульвар Победы, сквер Гуртьева, парк «Ботаника», ландшафтный сквер «Дворянское гнездо», сквер Комсомольцев, сквер 5-й Орловской стрелковой дивизии, площадь Содружества, Городской и Детский парки.

Отдать свой голос за ту или иную общественную территорию каждый может до 8-ми часов вечера сегодняшнего дня в спортивной школе «Атлант», в Орловском городском центре культуры, в ДК «Металлург» и во Дворце пионеров и школьников имени Гагарина. Три объекта, которые наберут большинство голосов, будут благоустроены в первоочередном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU