Свечи памяти зажгли орловцы в честь погибших участников вооруженных конфликтов

СЕГОДНЯ 13:29 2019-02-16T13:30:29+03:00

К патриотической акции присоединились ветераны, родственники погибших воинов, волонтеры, поисковики, школьники и студенты

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Свечи памяти зажгли орловцы в честь погибших участников локальных войн и вооруженных конфликтов.Патриотическая акция, посвященная 30-летию вывода советских войск из Афганистана, состоялась в минувшую пятницу, 15 февраля, на площади у стены рядом с Многофункциональным центром на улице Ленина в Орле.

Фото с сайта облправительства

К акции присоединились ветераны боевых действий, родственники погибших воинов, волонтеры, поисковики, представители общественных организаций, школьники и студенты, а также руководство города. Памятное мероприятие завершилось минутой молчания.

Фото с сайта облправительства

ЗНАЙ!

В военных локальных конфликтах погибли 188 уроженцев Орловской области. 73 из них отдали жизни на территории республики Афганистан.

ИСТОЧНИК KP.RU