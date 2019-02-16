Свечи памяти зажгли орловцы в честь погибших участников вооруженных конфликтов
Свечи памяти зажгли орловцы в честь погибших участников локальных войн и вооруженных конфликтов.Патриотическая акция, посвященная 30-летию вывода советских войск из Афганистана, состоялась в минувшую пятницу, 15 февраля, на площади у стены рядом с Многофункциональным центром на улице Ленина в Орле.
Фото с сайта облправительства
К акции присоединились ветераны боевых действий, родственники погибших воинов, волонтеры, поисковики, представители общественных организаций, школьники и студенты, а также руководство города. Памятное мероприятие завершилось минутой молчания.
Фото с сайта облправительства
ЗНАЙ!
В военных локальных конфликтах погибли 188 уроженцев Орловской области. 73 из них отдали жизни на территории республики Афганистан.
ИСТОЧНИК KP.RU