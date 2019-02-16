СЕГОДНЯ 13:24 2019-02-16T13:25:10+03:00

Более 20 граммов марихуаны обнаружили орловские полицейские у болховчанина Фото: Архив "КП"

Мужчина хранил наркотик в стеклянной банке в уличном тайнике

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Более 20 граммов марихуаны обнаружили орловские полицейские у 42-летнего болховчанина. Как было известно правоохранителям, мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за сбыт наркотиков.

Запрещенное вещество мужчина хранил в стеклянной банке в оборудованном на улице тайнике. Исследование подтвердило, что найденный наркотик – марихуана.

- В отношении жителя Болховского района было возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Мужчине может грозить тюремный срок до трех лет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU