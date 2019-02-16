Лучших педагогов Орла поздравили по итогам профессиональных конкурсов
Лучших педагогов Орла поздравили по итогам профессиональных конкурсов. Торжественное награждение воспитателей и учителей года состоялось в городской администрации в пятницу, 15 февраля.
Финалистом муниципального этапа конкурса «Воспитатель года — 2019» стала Ольга Терехова, работник детского сада комбинированного вида № 90 в Орле. Теперь воспитатель будет представлять город на региональном этапе конкурса. Всего за звание лучшего боролись 34 педагога.
Фото с сайта городской администрации
В конкурсе «Учитель года» своим мастерством решили поделиться 33 педагога. Но победителем стал Сергей Шаров, учитель информатики и астрономии гимназии №34.
Фото с сайта городской администрации
Заявки на участие в самом молодом городском конкурсе «Сердце отдаю детям» подали 6 педагогов дополнительного образования и 8 тренеров. В нем лучшими из лучших стали тренер-преподаватель Детско-юношеской спортивной школы №3 Игорь Самойлов и педагог Центра детского творчества № 1 Татьяна Козинова.
Фото с сайта городской администрации
Теперь победители городских этапов конкурсов будут представлять Орел на региональном уровне. В случае победы там – также и на всероссийском.
ИСТОЧНИК KP.RU