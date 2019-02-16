2019-02-16T13:23:07+03:00
Общество

Лучших педагогов Орла поздравили по итогам профессиональных конкурсов

Награждение воспитателей и учителей года состоялось в городской администрации
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта городской администрацииФото с сайта городской администрации
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Лучших педагогов Орла поздравили по итогам профессиональных конкурсов. Торжественное награждение воспитателей и учителей года состоялось в городской администрации в пятницу, 15 февраля.

Финалистом муниципального этапа конкурса «Воспитатель года — 2019» стала Ольга Терехова, работник детского сада комбинированного вида № 90 в Орле. Теперь воспитатель будет представлять город на региональном этапе конкурса. Всего за звание лучшего боролись 34 педагога.

Фото с сайта городской администрации

Фото с сайта городской администрации

В конкурсе «Учитель года» своим мастерством решили поделиться 33 педагога. Но победителем стал Сергей Шаров, учитель информатики и астрономии гимназии №34.

Фото с сайта городской администрации

Фото с сайта городской администрации

Заявки на участие в самом молодом городском конкурсе «Сердце отдаю детям» подали 6 педагогов дополнительного образования и 8 тренеров. В нем лучшими из лучших стали тренер-преподаватель Детско-юношеской спортивной школы №3 Игорь Самойлов и педагог Центра детского творчества № 1 Татьяна Козинова.

Фото с сайта городской администрации

Фото с сайта городской администрации

Теперь победители городских этапов конкурсов будут представлять Орел на региональном уровне. В случае победы там – также и на всероссийском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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