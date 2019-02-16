2019-02-16T11:36:02+03:00
Общество

В орловском пригородном транспорте можно оплатить проезд картой

Стоимость за один проездной билет будет формироваться в зависимости от городских тарифов
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
В орловском пригородном транспорте можно оплатить проезд картойВ орловском пригородном транспорте можно оплатить проезд картойФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В орловском пригородном транспорте теперь также можно оплачивать проезд банковской картой. Новые правила вступили в силу с 13 февраля.

При безналичной системе оплаты на межмуниципальных маршрутах стоимость за один проездной билет будет формироваться в зависимости от городских тарифов, то есть от 17 рублей при оплате картой и от 20 рублей – наличными плюс стоимость проезда в зоне пригорода. Так, например, проезд до поселка Знаменка составляет 20 рублей (17 рублей +3 рубля) при оплате через терминал и 23 рубля (20 рублей +3 рубля) - наличными.

- Применение новых тарифов обязательно во всех видах городского транспорта, а также межмуниципальных маршрутах пригородного сообщения на территории муниципального образования «Город Орел». В случае возникновения вопросов следует обращаться по тел. 8-800-250-50-11, 59-69-86 и 59-69-80, - сообщили «КП» в пресс-службе регионального Правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Порывистый ветер придет на Орловщину
Орловцы голосуют за общественные территории для благоустройства
Свечи памяти зажгли орловцы в честь погибших участников вооруженных конфликтов
Более 20 граммов марихуаны обнаружили орловские полицейские у болховчанина
Лучших педагогов Орла поздравили по итогам профессиональных конкурсов
В Орле пройдет творческая встреча с писателем Юрием Коршуновым
СК завершил расследование уголовного дела об убийстве орловчанки
Орловская область будет сотрудничать с Воронежской и Рязанской
В Орле дорогу не поделили три авто
Сотни орловцев прошагали по улицам города «бессмертным батальоном»
На выходных в Орле ожидается плюсовая температура
В Орле общественники проверили систему оплаты безналом в маршрутках
Завод по изготовлению стройматериалов появится на Орловщине
Орловец нашел сумку с телефоном и деньгами и попал под уголовное дело
Стали известны подробности утреннего пожара на Выгонке в Орле
В Орле на Выгонке загорелся дом