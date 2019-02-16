В орловском пригородном транспорте можно оплатить проезд картой

СЕГОДНЯ 11:36 2019-02-16T11:36:02+03:00

Стоимость за один проездной билет будет формироваться в зависимости от городских тарифов

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В орловском пригородном транспорте теперь также можно оплачивать проезд банковской картой. Новые правила вступили в силу с 13 февраля.

При безналичной системе оплаты на межмуниципальных маршрутах стоимость за один проездной билет будет формироваться в зависимости от городских тарифов, то есть от 17 рублей при оплате картой и от 20 рублей – наличными плюс стоимость проезда в зоне пригорода. Так, например, проезд до поселка Знаменка составляет 20 рублей (17 рублей +3 рубля) при оплате через терминал и 23 рубля (20 рублей +3 рубля) - наличными.

- Применение новых тарифов обязательно во всех видах городского транспорта, а также межмуниципальных маршрутах пригородного сообщения на территории муниципального образования «Город Орел». В случае возникновения вопросов следует обращаться по тел. 8-800-250-50-11, 59-69-86 и 59-69-80, - сообщили «КП» в пресс-службе регионального Правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU