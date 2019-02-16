В Орле пройдет творческая встреча с писателем Юрием Коршуновым

СЕГОДНЯ 11:31 2019-02-16T11:31:48+03:00

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21 февраля в Орле пройдет творческая встреча с писателем, руководителем Орловского землячества в Санкт-Петербурге, Юрием Коршуновым. Желающих пообщаться с автором приглашают в бунинскую библиотеку.

- Юрий Коршунов − автор воспоминаний о послевоенном Орле «Нити прошлого ведут в Орел». Его еще одна интересная работа - сборник «Знаменитые орловчане в Петербурге» посвящен деятелям искусства, науки и техники, которые жили, творили в Санкт-Петербурге, но родились или имели глубокие корни на Орловщине. Этой теме и будет посвящена творческая встреча, - рассказали «КП» организаторы.

Встреча начнется в 15 часов.

Адрес: улица Максима Горького, 43.

ИСТОЧНИК KP.RU