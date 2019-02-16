2019-02-16T11:30:00+03:00
Происшествия

СК завершил расследование уголовного дела об убийстве орловчанки

Мужчина, виновный в смерти девушки, погиб сам
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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СК завершил расследование уголовного дела об убийстве орловчанкиСК завершил расследование уголовного дела об убийстве орловчанкиФото: Архив "КП"
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Следственные органы завершили расследование уголовного дела об убийстве орловчанки. Преступление произошло в Северном районе Орла в минувшем году.

53-летний местный житель поссорился с 29-летней девушкой. В ходе конфликта мужчина убил ее. Но в процессе расследования орловец, виновный в смерти девушки, и сам погиб.

- Поскольку родственники обвиняемого возражали против прекращения уголовного дела в связи с его смертью, его направили в суд для рассмотрения по существу, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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