СК завершил расследование уголовного дела об убийстве орловчанки

СЕГОДНЯ 11:29 2019-02-16T11:30:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Следственные органы завершили расследование уголовного дела об убийстве орловчанки. Преступление произошло в Северном районе Орла в минувшем году.

53-летний местный житель поссорился с 29-летней девушкой. В ходе конфликта мужчина убил ее. Но в процессе расследования орловец, виновный в смерти девушки, и сам погиб.

- Поскольку родственники обвиняемого возражали против прекращения уголовного дела в связи с его смертью, его направили в суд для рассмотрения по существу, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU