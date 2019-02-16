СК завершил расследование уголовного дела об убийстве орловчанки
Мужчина, виновный в смерти девушки, погиб сам
СК завершил расследование уголовного дела об убийстве орловчанкиФото: Архив "КП"
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Следственные органы завершили расследование уголовного дела об убийстве орловчанки. Преступление произошло в Северном районе Орла в минувшем году.
53-летний местный житель поссорился с 29-летней девушкой. В ходе конфликта мужчина убил ее. Но в процессе расследования орловец, виновный в смерти девушки, и сам погиб.
- Поскольку родственники обвиняемого возражали против прекращения уголовного дела в связи с его смертью, его направили в суд для рассмотрения по существу, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU