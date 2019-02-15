СЕГОДНЯ 16:10 2019-02-15T16:10:12+03:00

Соглашение между сторонами подписано на Российском инвестиционном форуме в Сочи

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Орловская область будет сотрудничать с Воронежской и Рязанской. Соглашение между сторонами подписано на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Регионы договорились о взаимодействии в торгово-экономическомй, научно-технической и культурной сферах.

- Соглашения предусматривают сотрудничество в области экономики, промышленного производства, агропромышленного комплекса, жилищно-коммунальной инфраструктуры, привлечения инвестиций, торговли, предпринимательской деятельности, науки и высоких технологий, образования, здравоохранения, социальной защиты населения, природоохранной деятельности, культуры, сохранения объектов культурного наследия, искусства, спорта, туризма, молодежной политики, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

В ближайшие годы планируется развитие связей между областями, расширение сфер сотрудничества, организация и проведения совместных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU