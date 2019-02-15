2019-02-15T16:10:12+03:00
Экономика

Орловская область будет сотрудничать с Воронежской и Рязанской

Соглашение между сторонами подписано на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: orel-region.ruФото: orel-region.ru
Изменить размер текста:

Орловская область будет сотрудничать с Воронежской и Рязанской. Соглашение между сторонами подписано на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Регионы договорились о взаимодействии в торгово-экономическомй, научно-технической и культурной сферах.

- Соглашения предусматривают сотрудничество в области экономики, промышленного производства, агропромышленного комплекса, жилищно-коммунальной инфраструктуры, привлечения инвестиций, торговли, предпринимательской деятельности, науки и высоких технологий, образования, здравоохранения, социальной защиты населения, природоохранной деятельности, культуры, сохранения объектов культурного наследия, искусства, спорта, туризма, молодежной политики, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

В ближайшие годы планируется развитие связей между областями, расширение сфер сотрудничества, организация и проведения совместных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орле дорогу не поделили три авто
Сотни орловцев прошагали по улицам города «бессмертным батальоном»
На выходных в Орле ожидается плюсовая температура
В Орле общественники проверили систему оплаты безналом в маршрутках
Завод по изготовлению стройматериалов появится на Орловщине
Орловец нашел сумку с телефоном и деньгами и попал под уголовное дело
Стали известны подробности утреннего пожара на Выгонке в Орле
В Орле на Выгонке загорелся дом
Электросетевой комплекс Орловщины модернизируют
В Орле на Пушкина горел жилой дом
В Орле двое парней пытались сбыть фальшивку в супермаркете
«Свечу памяти» зажгут сегодня вечером орловцы
Под Орлом легковушка «Ауди» влетела в фуру
Орловским Правительством подписано соглашение с Федеральным агентством по делам национальностей
Завтра в Орле состоится фестиваль «Музыка добрых сердец»
На уборку кладбищ Орла в январе потратили 100 тысяч рублей
В день рождения писателя Лескова орловцев приглашают в лыжный поход
Новый спектакль исполнят артисты орловской театральной студии «Ювента»
Стартовала регистрация на оплачиваемые стажировки от Сбербанка- SBERSEASONS
В производство полиэтиленовых пакетов на Орловщине инвестируют 200 млн рублей
Финансовой грамотности обучат учителей орловских сельских школ
Под Орлом в кювет улетела фура
Об истории почты расскажут орловцам в музее Бунина
Производственный цех потушили спасатели в одной из орловских поселков
Литературный конкурс стартует на Орловщине
Как оценивают орловцы уровень коррупции в области
Масленицу отпразднуют в орловском музее «Спасское-Лутовиново»
Автобусов-нарушителей ПДД ловили в Орле инспекторы ГИБДД