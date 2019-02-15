В Орле дорогу не поделили три авто
Авария случилась на улице Металлургов
Фото с места ДТПФото: соцсети
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Сегодня днем, 15 февраля, на улице Металлургов в Орле произошло ДТП с участием трех автомобилей. Дорогу не поделили автомобилей "Лада Ларгус", "Ниссан" и "Скания".
Авария случилась около половины первого дня в районе дома №40 по Металлургов. Как пояснили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области, в результате ДТП автомобили получили механические повреждения.
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего. О пострадавших не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU
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