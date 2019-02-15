В Орле дорогу не поделили три авто

СЕГОДНЯ 15:15 2019-02-15T15:15:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня днем, 15 февраля, на улице Металлургов в Орле произошло ДТП с участием трех автомобилей. Дорогу не поделили автомобилей "Лада Ларгус", "Ниссан" и "Скания".

Авария случилась около половины первого дня в районе дома №40 по Металлургов. Как пояснили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области, в результате ДТП автомобили получили механические повреждения.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего. О пострадавших не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU