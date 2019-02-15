2019-02-15T15:15:45+03:00
Происшествия

В Орле дорогу не поделили три авто

Авария случилась на улице Металлургов
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото с места ДТПФото с места ДТПФото: соцсети
Изменить размер текста:

Сегодня днем, 15 февраля, на улице Металлургов в Орле произошло ДТП с участием трех автомобилей. Дорогу не поделили автомобилей "Лада Ларгус", "Ниссан" и "Скания".

Авария случилась около половины первого дня в районе дома №40 по Металлургов. Как пояснили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области, в результате ДТП автомобили получили механические повреждения.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего. О пострадавших не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Орле и Орловской области 2019»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сотни орловцев прошагали по улицам города «бессмертным батальоном»
На выходных в Орле ожидается плюсовая температура
В Орле общественники проверили систему оплаты безналом в маршрутках
Завод по изготовлению стройматериалов появится на Орловщине
Орловец нашел сумку с телефоном и деньгами и попал под уголовное дело
Стали известны подробности утреннего пожара на Выгонке в Орле
В Орле на Выгонке загорелся дом
Электросетевой комплекс Орловщины модернизируют
В Орле на Пушкина горел жилой дом
В Орле двое парней пытались сбыть фальшивку в супермаркете
«Свечу памяти» зажгут сегодня вечером орловцы
Под Орлом легковушка «Ауди» влетела в фуру
Орловским Правительством подписано соглашение с Федеральным агентством по делам национальностей
Завтра в Орле состоится фестиваль «Музыка добрых сердец»
На уборку кладбищ Орла в январе потратили 100 тысяч рублей
В день рождения писателя Лескова орловцев приглашают в лыжный поход
Новый спектакль исполнят артисты орловской театральной студии «Ювента»
Стартовала регистрация на оплачиваемые стажировки от Сбербанка- SBERSEASONS
В производство полиэтиленовых пакетов на Орловщине инвестируют 200 млн рублей
Финансовой грамотности обучат учителей орловских сельских школ
Под Орлом в кювет улетела фура
Об истории почты расскажут орловцам в музее Бунина
Производственный цех потушили спасатели в одной из орловских поселков
Литературный конкурс стартует на Орловщине
Как оценивают орловцы уровень коррупции в области
Масленицу отпразднуют в орловском музее «Спасское-Лутовиново»
Автобусов-нарушителей ПДД ловили в Орле инспекторы ГИБДД