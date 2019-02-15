2019-02-15T14:55:59+03:00
Общество

Сотни орловцев прошагали по улицам города «бессмертным батальоном»

В регионе проходят памятные мероприятия в честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана
Ольга СУПОНЕВА
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Шествие "бессмертного батальона"Шествие "бессмертного батальона"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Сегодня, 15 февраля, в Орле проходят мероприятия посвященные 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Одно из них – шествие бессмертного батальона, собравшего под своей эгидой сотни горожан.

По улицам города орловцы пронесли 186 портретов солдат и офицеров, которые не вернулись с полей сражений различных военных конфликтов и локальных войн, произошедших после Великой Отечественной войны.

Вручение наград Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Вручение наградФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Маршрут «бессмертного батальона» пролегал по Советскому району города: улицам Салтыкова-Щедрина, Пионерской, Лескова, Наугорскому шоссе. Конечная точка – памятник участникам локальных войн и военных конфликтов. Здесь состоялся митинг памяти.

На митинге семь ветеранов военных действий были награждены юбилейными медалями «В память окончания боевых действий в Афганистане».

Бессмертный батальон Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Бессмертный батальонФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В завершении мероприятия память павших почтили минутой молчания и возложили цветы.

Больше фото смотрите здесь

ИСТОЧНИК KP.RU

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