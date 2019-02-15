Сотни орловцев прошагали по улицам города «бессмертным батальоном»
Сегодня, 15 февраля, в Орле проходят мероприятия посвященные 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Одно из них – шествие бессмертного батальона, собравшего под своей эгидой сотни горожан.
По улицам города орловцы пронесли 186 портретов солдат и офицеров, которые не вернулись с полей сражений различных военных конфликтов и локальных войн, произошедших после Великой Отечественной войны.
Вручение наградФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Маршрут «бессмертного батальона» пролегал по Советскому району города: улицам Салтыкова-Щедрина, Пионерской, Лескова, Наугорскому шоссе. Конечная точка – памятник участникам локальных войн и военных конфликтов. Здесь состоялся митинг памяти.
На митинге семь ветеранов военных действий были награждены юбилейными медалями «В память окончания боевых действий в Афганистане».
Бессмертный батальонФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
В завершении мероприятия память павших почтили минутой молчания и возложили цветы.
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ИСТОЧНИК KP.RU