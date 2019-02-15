На выходных в Орле ожидается плюсовая температура
По прогнозам синоптиков, будет ветрено
.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:
В наступающие выходные, 16-17 февраля, в Орле ожидается плюсовая температура. Также по прогнозам синоптиков будет достаточно ветрено.
Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу 16 февраля переменная облачность и небольшие осадки в виде снега и дождя. Ночью -1 градус, днем +2, ветер западный 4 м/с.
В воскресенье, 17 числа, в темное время суток столбики термометров опустятся до -2 градусов, в дневные часы достигнут отметок в +2 выше нуля. Облачность переменная, осадков не предвидится. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 6 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU