На выходных в Орле ожидается плюсовая температура

СЕГОДНЯ 14:11 2019-02-15T14:11:18+03:00

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В наступающие выходные, 16-17 февраля, в Орле ожидается плюсовая температура. Также по прогнозам синоптиков будет достаточно ветрено.

Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу 16 февраля переменная облачность и небольшие осадки в виде снега и дождя. Ночью -1 градус, днем +2, ветер западный 4 м/с.

В воскресенье, 17 числа, в темное время суток столбики термометров опустятся до -2 градусов, в дневные часы достигнут отметок в +2 выше нуля. Облачность переменная, осадков не предвидится. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 6 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU