2019-02-15T13:34:38+03:00
Общество

В Орле общественники проверили систему оплаты безналом в маршрутках

К ней у активистов ОНФ есть претензии
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В Орле представители регионального отделения ОНФ решили проверить работу общественного транспорта. Внимание активисты уделили такому нововведению, как оплата проезда банковской картой и здесь у общественников возник ряд претензий.

Во-первых, представители ОНФ обратили внимание на неудобное расположение самих считывающих устройств. Многие автобус в Орле маленькие и людям попросту неудобно платить. Во-вторых, в нескольких маршрутках валидаторы отказались считывать карту и были разряжены – пришлось платить наличными.

- Также общественники обратили внимание на качество обслуживания пассажиров со стороны водителей. Были выявлены случаи, когда водители в грубой форме общались с пассажирами при оплате проезда, отказываясь разъяснить информацию, - рассказали «КП» в регисполкоме ОНФ.

Отмечается, что перечень всех замечаний направлен городским властям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Транспорт Орла»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орле дорогу не поделили три авто
Сотни орловцев прошагали по улицам города «бессмертным батальоном»
На выходных в Орле ожидается плюсовая температура
Завод по изготовлению стройматериалов появится на Орловщине
Орловец нашел сумку с телефоном и деньгами и попал под уголовное дело
Стали известны подробности утреннего пожара на Выгонке в Орле
В Орле на Выгонке загорелся дом
Электросетевой комплекс Орловщины модернизируют
В Орле на Пушкина горел жилой дом
В Орле двое парней пытались сбыть фальшивку в супермаркете
«Свечу памяти» зажгут сегодня вечером орловцы
Под Орлом легковушка «Ауди» влетела в фуру
Орловским Правительством подписано соглашение с Федеральным агентством по делам национальностей
Завтра в Орле состоится фестиваль «Музыка добрых сердец»
На уборку кладбищ Орла в январе потратили 100 тысяч рублей
В день рождения писателя Лескова орловцев приглашают в лыжный поход
Новый спектакль исполнят артисты орловской театральной студии «Ювента»
Стартовала регистрация на оплачиваемые стажировки от Сбербанка- SBERSEASONS
В производство полиэтиленовых пакетов на Орловщине инвестируют 200 млн рублей
Финансовой грамотности обучат учителей орловских сельских школ
Под Орлом в кювет улетела фура
Об истории почты расскажут орловцам в музее Бунина
Производственный цех потушили спасатели в одной из орловских поселков
Литературный конкурс стартует на Орловщине
Как оценивают орловцы уровень коррупции в области
Масленицу отпразднуют в орловском музее «Спасское-Лутовиново»
Автобусов-нарушителей ПДД ловили в Орле инспекторы ГИБДД