В Орле общественники проверили систему оплаты безналом в маршрутках

СЕГОДНЯ 13:34 2019-02-15T13:34:38+03:00

К ней у активистов ОНФ есть претензии

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В Орле представители регионального отделения ОНФ решили проверить работу общественного транспорта. Внимание активисты уделили такому нововведению, как оплата проезда банковской картой и здесь у общественников возник ряд претензий.

Во-первых, представители ОНФ обратили внимание на неудобное расположение самих считывающих устройств. Многие автобус в Орле маленькие и людям попросту неудобно платить. Во-вторых, в нескольких маршрутках валидаторы отказались считывать карту и были разряжены – пришлось платить наличными.

- Также общественники обратили внимание на качество обслуживания пассажиров со стороны водителей. Были выявлены случаи, когда водители в грубой форме общались с пассажирами при оплате проезда, отказываясь разъяснить информацию, - рассказали «КП» в регисполкоме ОНФ.

Отмечается, что перечень всех замечаний направлен городским властям.

ИСТОЧНИК KP.RU