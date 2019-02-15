Завод по изготовлению стройматериалов появится на Орловщине

СЕГОДНЯ 12:44 2019-02-15T12:44:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орловской области появится производство по выпуску фальцевой кровли. Соответствующее соглашение подписано в рамках инвестиционного форума в Сочи.

- Создание новых производств в Орле – это показатель повышения экономической активности бизнеса! Для региона - это новые налогоплательщики, прирост Валового регионального продукта и доходной части бюджета. Для бизнеса - новые производственные и кооперационные цепочки, высокие экономические перспективы. Для жителей области - новые рабочие места, достойные зарплаты, повышение качества жизни, - написал глава региона Андрей Клычков в своих официальных аккаунтах в соцсетях.

Отметим, что в рамках проекта с 2019 до 2023 года объем инвестиций составит 125 млн рублей. Планируется создание новых рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU