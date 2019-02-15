2019-02-15T12:44:33+03:00
Экономика

Завод по изготовлению стройматериалов появится на Орловщине

Производство будет выпускать фальцевую кровлю
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: orel-region.ruФото: orel-region.ru
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В Орловской области появится производство по выпуску фальцевой кровли. Соответствующее соглашение подписано в рамках инвестиционного форума в Сочи.

- Создание новых производств в Орле – это показатель повышения экономической активности бизнеса! Для региона - это новые налогоплательщики, прирост Валового регионального продукта и доходной части бюджета. Для бизнеса - новые производственные и кооперационные цепочки, высокие экономические перспективы. Для жителей области - новые рабочие места, достойные зарплаты, повышение качества жизни, - написал глава региона Андрей Клычков в своих официальных аккаунтах в соцсетях.

Отметим, что в рамках проекта с 2019 до 2023 года объем инвестиций составит 125 млн рублей. Планируется создание новых рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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