Орловец нашел сумку с телефоном и деньгами и попал под уголовное дело

СЕГОДНЯ 12:17 2019-02-15T12:18:19+03:00

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В Орле мужчина нашел сумку с телефоном и деньгами. Средства он потратил, мобильник продал, но «везло» орловцу не долго – теперь он фигурант уголовного дела по статье «Кража».

С заявлением в полицию обратилась местная женщина. Она рассказала, что везла покупки на тележке из магазина в автомобиль и не заметила, как обронила сумку. Когда же она заметила пропажу и попыталась ее найти, сумки уже след простыл. Не смотря на то, что в ней находилось 14 тысяч рублей и мобильный телефон, орловчанка решила сперва не идти в полицию – мол, сама потеряла свое имущество.

Однако позже женщина заметила, что кто-то пользовался ее аккаунтом. Тогда она написала заявление. Полицейским удалось установить мужчину, прикарманившего чужое.

- Сотрудники полиции установили человека, пользовавшегося телефоном заявительницы. Выяснилось, что гаджет у него оказался после нескольких перепродаж. В ходе дальнейших мероприятий, полицейские установили 43-летнего местного жителя, причастного к хищению телефона. Мужчина сознался в противоправном деянии, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сейчас мужчина под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU