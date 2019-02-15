Стали известны подробности утреннего пожара на Выгонке в Орле

СЕГОДНЯ 12:00 2019-02-15T12:10:15+03:00

В ЧП обошлось без пострадавших

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Сегодня утром, 15 февраля, в Орле произошел пожар в районе Выгонки. Пламя охватило жилой двухэтажный дом в переулке Южном.

Как сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, Сигнал о возгорании поступил около 10-ти часов утра. На место пожара выехали пожарные ПСЧ-2 и ПСЧ-3.

- На месте работало пять единиц техники и 19 пожарных. Причины возгорания в настоящий момент устанавливаются, - рассказала «Комсомолке» Наталья Акулова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области.

В ЧП обошлось без пострадавших. Огнем повреждена хозяйственная постройка и кровля частного жилого дома.

Спасатели в очередной раз напоминают орловцам о важности соблюдении правил противопожарной безопасности: не пренебрегайте ими и будьте бдительны!

ИСТОЧНИК KP.RU