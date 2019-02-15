В Орле на Выгонке загорелся дом
Пламя охватило жилое строение в переулке Южном
Фото: vk.com/konubriФото: Соцсети
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Сегодня утром, 15 февраля, в Орле произошел пожар в районе Выгонки. Пламя охватило жилой двухэтажный дом в переулке Южном.
Как сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, сигнал о возгорании поступил около 10-ти часов утра. На место пожара выехали пожарные ПСЧ-2 и ПСЧ-3.
На данный момент вся информация уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
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