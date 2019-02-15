В Орле на Выгонке загорелся дом

СЕГОДНЯ 11:48 2019-02-15T11:48:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня утром, 15 февраля, в Орле произошел пожар в районе Выгонки. Пламя охватило жилой двухэтажный дом в переулке Южном.

Как сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, сигнал о возгорании поступил около 10-ти часов утра. На место пожара выехали пожарные ПСЧ-2 и ПСЧ-3.

На данный момент вся информация уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU