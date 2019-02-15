2019-02-15T10:41:34+03:00
Экономика

Электросетевой комплекс Орловщины модернизируют

В его развитие вложат больше 6 миллиардов рублей
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Соглашение подписано. Фото: ПАО "МРСК Центра"Соглашение подписано. Фото: ПАО "МРСК Центра"
Изменить размер текста:

В рамках Российского инвестиционного форума, который проходит в Сочи, подписано еще одно соглашение. На этот раз - между Правительством Орловской области и ПАО «МРСК Центра», в его рамках планируется модернизация электросетевого комплекса региона.

Отметим, что документом предусмотрено установление экономически обоснованных тарифов на электроэнергию. Так, В течение восьми лет с 2020 года темп роста тарифов на услуги для группы «прочие потребители» составит 3% и не будет расти.

- Стороны намерены взаимодействовать в целях инновационного развития электросетевого комплекса региона. Планируется реализация мероприятий по его модернизации и цифровизации в рамках долгосрочного тарифного регулирования. Соглашение действует до 31 декабря 2028 года, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

В рамках реализации проекта запланировано повысить надежность и управляемость питающих центров, электросети, модернизировать и расширить систему интеллектуального учета, а также повысить качество обслуживания потребителей и создать для орловцев современные мобильные сервисы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орле на Пушкина горел жилой дом
В Орле двое парней пытались сбыть фальшивку в супермаркете
«Свечу памяти» зажгут сегодня вечером орловцы
Под Орлом легковушка «Ауди» влетела в фуру
Орловским Правительством подписано соглашение с Федеральным агентством по делам национальностей
Завтра в Орле состоится фестиваль «Музыка добрых сердец»
На уборку кладбищ Орла в январе потратили 100 тысяч рублей
В день рождения писателя Лескова орловцев приглашают в лыжный поход
Новый спектакль исполнят артисты орловской театральной студии «Ювента»
Стартовала регистрация на оплачиваемые стажировки от Сбербанка- SBERSEASONS
В производство полиэтиленовых пакетов на Орловщине инвестируют 200 млн рублей
Финансовой грамотности обучат учителей орловских сельских школ
Под Орлом в кювет улетела фура
Об истории почты расскажут орловцам в музее Бунина
Производственный цех потушили спасатели в одной из орловских поселков
Литературный конкурс стартует на Орловщине
Как оценивают орловцы уровень коррупции в области
Масленицу отпразднуют в орловском музее «Спасское-Лутовиново»
Автобусов-нарушителей ПДД ловили в Орле инспекторы ГИБДД