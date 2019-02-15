Электросетевой комплекс Орловщины модернизируют

СЕГОДНЯ 10:41 2019-02-15T10:41:34+03:00

В его развитие вложат больше 6 миллиардов рублей

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В рамках Российского инвестиционного форума, который проходит в Сочи, подписано еще одно соглашение. На этот раз - между Правительством Орловской области и ПАО «МРСК Центра», в его рамках планируется модернизация электросетевого комплекса региона.

Отметим, что документом предусмотрено установление экономически обоснованных тарифов на электроэнергию. Так, В течение восьми лет с 2020 года темп роста тарифов на услуги для группы «прочие потребители» составит 3% и не будет расти.

- Стороны намерены взаимодействовать в целях инновационного развития электросетевого комплекса региона. Планируется реализация мероприятий по его модернизации и цифровизации в рамках долгосрочного тарифного регулирования. Соглашение действует до 31 декабря 2028 года, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

В рамках реализации проекта запланировано повысить надежность и управляемость питающих центров, электросети, модернизировать и расширить систему интеллектуального учета, а также повысить качество обслуживания потребителей и создать для орловцев современные мобильные сервисы.

ИСТОЧНИК KP.RU