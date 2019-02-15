В Орле на Пушкина горел жилой дом

СЕГОДНЯ 09:48 2019-02-15T09:51:29+03:00

Один из жильцов доставлен в больницу

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Вчера поздним вечером, ближе к 23 часам, орловским спасателям сообщили о возгорании жилого дома на 4 квартиры на улице Пушкина в Орле. Пожарные выехали на место ЧП.

На момент прибытия огнеборцев, из окон одной квартиры валил густой дым, была угроза распространения на соседние помещения, кровлю. Пожару присвоили повышенный номер сложности, сюда стянулись дополнительные силы для тушения.

- Для проведения разведки на наличие возможных пострадавших и тушения пожара было сформировано звено газодымозащитников. В 22.55 пожарными был обнаружен и спасен 33-летний мужчина, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Жильца передали врачам скорой, его доставили в областную клиническую больницу.

Причина пожара и размер ущерба устанавливают эксперты. Три соседних квартиры удалось отбить у огня.

ИСТОЧНИК KP.RU