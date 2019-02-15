2019-02-15T09:35:55+03:00
Происшествия

В Орле двое парней пытались сбыть фальшивку в супермаркете

План не удался – продавец вовремя нажала тревожную кнопку
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской областиФото: пресс-служба УМВД России по Орловской области
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В Орле полицейские установили двоих местных парней, которые пытались расплатиться за покупки фальшивой пятитысячной купюрой. Однако план молодых людей не удался – продавец заподозрила неладное и нажала тревожную кнопку.

Как рассказали сотрудники магазина, в супермаркет пришли парни, набрали продукты и передали для оплаты банкноту номиналом в 5 тысяч рублей. Кассир решила проверить ее на специальном оборудовании: уж больно сомнительно выглядела купюра. Догадки женщины подтвердились. И пока кассир общалась с парнями, была нажата тревожная кнопка. Горе-сбытчики почуяли неладное и ретировались, оставив продукты. Однако очевидцы успели сфотографировать их на мобильник.

- Полицейские установили личности злоумышленников. Ими оказались жители Орловской области в возрасте 20 лет и 21 года, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Отрицать парни свою причастность к сбыту не стали. Они рассказали, что подрабатывали в развлекательном заведении, где к ним и попала эта сомнительная купюра. Так они и решили избавиться от нее.

Стражи порядка возбудили уголовно дело. Окончания следствия орловцы будут дожидаться под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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