В Орле двое парней пытались сбыть фальшивку в супермаркете
В Орле полицейские установили двоих местных парней, которые пытались расплатиться за покупки фальшивой пятитысячной купюрой. Однако план молодых людей не удался – продавец заподозрила неладное и нажала тревожную кнопку.
Как рассказали сотрудники магазина, в супермаркет пришли парни, набрали продукты и передали для оплаты банкноту номиналом в 5 тысяч рублей. Кассир решила проверить ее на специальном оборудовании: уж больно сомнительно выглядела купюра. Догадки женщины подтвердились. И пока кассир общалась с парнями, была нажата тревожная кнопка. Горе-сбытчики почуяли неладное и ретировались, оставив продукты. Однако очевидцы успели сфотографировать их на мобильник.
- Полицейские установили личности злоумышленников. Ими оказались жители Орловской области в возрасте 20 лет и 21 года, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Отрицать парни свою причастность к сбыту не стали. Они рассказали, что подрабатывали в развлекательном заведении, где к ним и попала эта сомнительная купюра. Так они и решили избавиться от нее.
Стражи порядка возбудили уголовно дело. Окончания следствия орловцы будут дожидаться под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU