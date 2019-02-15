«Свечу памяти» зажгут сегодня вечером орловцы
Сегодня вечером, 15 февраля, в Орле состоится акция в память о 30-летии вывода советских войск из Афганистана. «Свечу памяти» могут зажечь все желающие.
- В акции примут участие руководители города, депутаты, участники и ветераны локальных войн, члены семей погибших, общественные объединения, жители города Орла. Всем участникам будет предложено зажечь свечи и возложить их к стене Памяти. Завершится акция минутой молчания, - рассказали «КП» в пресс-службе мэрии Орла.
Отметим, что больше двух тысяч орловцев в свое время побывали в Афгане. Больше двухсот человек получили награды, многие – посмертно.
Чтобы стать участником акции, приходите к 17.00 на площадку перед МФЦ на улице Ленина, 9.
ИСТОЧНИК KP.RU