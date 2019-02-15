2019-02-15T09:21:55+03:00
Общество

«Свечу памяти» зажгут сегодня вечером орловцы

Акция приурочена к 30-летию вывода советских войск из Афганистана
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: orel-adm.ruФото: orel-adm.ru
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Сегодня вечером, 15 февраля, в Орле состоится акция в память о 30-летии вывода советских войск из Афганистана. «Свечу памяти» могут зажечь все желающие.

- В акции примут участие руководители города, депутаты, участники и ветераны локальных войн, члены семей погибших, общественные объединения, жители города Орла. Всем участникам будет предложено зажечь свечи и возложить их к стене Памяти. Завершится акция минутой молчания, - рассказали «КП» в пресс-службе мэрии Орла.

Отметим, что больше двух тысяч орловцев в свое время побывали в Афгане. Больше двухсот человек получили награды, многие – посмертно.

Чтобы стать участником акции, приходите к 17.00 на площадку перед МФЦ на улице Ленина, 9.

ИСТОЧНИК KP.RU

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