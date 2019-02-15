Под Орлом легковушка «Ауди» влетела в фуру

СЕГОДНЯ 09:10 2019-02-15T09:12:39+03:00

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Накануне, 14 февраля, на трассе под Орлом не смогли разъехаться легковая иномарка «Ауди» и фура. Водитель легковушки не уступил дорогу большегрузу и влетел в него.

Авария случилась около пяти часов вечера на автодороге «Орел-Ефремов».

Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области

- Водитель автомобиля «Ауди-80» следовал стороны города Ефремов в сторону города Орла и в районе 8 км 700 м при развороте не уступил дорогу и допустил столкновение с большегрузным автомобилем, - рассказали «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В итоге водитель легковушки получил травмы, ему потребовалась госпитализация.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего зарегистрировано 24 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшими, в результате 1 человек получил травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU