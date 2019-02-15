2019-02-15T09:12:39+03:00
Происшествия

Под Орлом легковушка «Ауди» влетела в фуру

Водитель с травмами госпитализирован
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
Изменить размер текста:

Накануне, 14 февраля, на трассе под Орлом не смогли разъехаться легковая иномарка «Ауди» и фура. Водитель легковушки не уступил дорогу большегрузу и влетел в него.

Авария случилась около пяти часов вечера на автодороге «Орел-Ефремов».

Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области

Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области

- Водитель автомобиля «Ауди-80» следовал стороны города Ефремов в сторону города Орла и в районе 8 км 700 м при развороте не уступил дорогу и допустил столкновение с большегрузным автомобилем, - рассказали «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В итоге водитель легковушки получил травмы, ему потребовалась госпитализация.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего зарегистрировано 24 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшими, в результате 1 человек получил травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Орле и Орловской области 2019»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орле на Пушкина горел жилой дом
В Орле двое парней пытались сбыть фальшивку в супермаркете
«Свечу памяти» зажгут сегодня вечером орловцы
Орловским Правительством подписано соглашение с Федеральным агентством по делам национальностей
Завтра в Орле состоится фестиваль «Музыка добрых сердец»
На уборку кладбищ Орла в январе потратили 100 тысяч рублей
В день рождения писателя Лескова орловцев приглашают в лыжный поход
Новый спектакль исполнят артисты орловской театральной студии «Ювента»
Стартовала регистрация на оплачиваемые стажировки от Сбербанка- SBERSEASONS
В производство полиэтиленовых пакетов на Орловщине инвестируют 200 млн рублей
Финансовой грамотности обучат учителей орловских сельских школ
Под Орлом в кювет улетела фура
Об истории почты расскажут орловцам в музее Бунина
Производственный цех потушили спасатели в одной из орловских поселков
Литературный конкурс стартует на Орловщине
Как оценивают орловцы уровень коррупции в области
Масленицу отпразднуют в орловском музее «Спасское-Лутовиново»
Автобусов-нарушителей ПДД ловили в Орле инспекторы ГИБДД