Завтра в Орле состоится фестиваль «Музыка добрых сердец»

СЕГОДНЯ 16:06 2019-02-14T16:06:27+03:00

В его рамках пройдет сбор помощи онкобольным детям

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Фестиваль-акция «Музыка добрых сердец» состоится завтра в Орле. В его рамках пройдет сбор помощи для детей с онкологическими заболеваниями.

Гала-концерт пройдет в КДЦ «Металлург». Его участниками станут музыканты, художники, другие талантливые люди, желающие помочь детям.

- «Музыка добрых сердец» - это масштабная межрегиональная акция, известная далеко за пределами Орловской области. Благотворительный фестиваль в Орле проходит ежегодно с 2013 года, - поделились с «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

КОГДА, ГДЕ?

15 февраля, 18.30

Ул. Металлургов, 17

Вход свободный!

ИСТОЧНИК KP.RU