Завтра в Орле состоится фестиваль «Музыка добрых сердец»
В его рамках пройдет сбор помощи онкобольным детям
Фото: orel-region.ru
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Фестиваль-акция «Музыка добрых сердец» состоится завтра в Орле. В его рамках пройдет сбор помощи для детей с онкологическими заболеваниями.
Гала-концерт пройдет в КДЦ «Металлург». Его участниками станут музыканты, художники, другие талантливые люди, желающие помочь детям.
- «Музыка добрых сердец» - это масштабная межрегиональная акция, известная далеко за пределами Орловской области. Благотворительный фестиваль в Орле проходит ежегодно с 2013 года, - поделились с «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
КОГДА, ГДЕ?
15 февраля, 18.30
Ул. Металлургов, 17
Вход свободный!
ИСТОЧНИК KP.RU