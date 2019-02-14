На уборку кладбищ Орла в январе потратили 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:54 2019-02-14T15:54:41+03:00

По словам чиновников, на эти деньги расчищали и вывозили снег и посыпали песком дорожки

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За январь этого года на уборку кладбищ города Орла потратили 100 тысяч рублей. На эти деньги расчищали и вывозили снег, а также посыпали песком дорожки.

О работе, которая ведется на городских кладбищах зимой, рассказала Светлана Балашова и.о. начальника Управления коммунальным хозяйством города. Всего УКХ содержит в порядке семь кладбищ: Крестительское, Троицкое, Афанасьевское, Лепешкинское, Наугорское, Лужковское, Иоанна-Богословское, а также Историко-мемориальное. В 2018 году на поддержание порядка было израсходовано 8,42 млн рублей.

- Объем бюджетных ассигнований на организацию и содержание мест захоронений на 2019 год по состоянию на 12 февраля составляет 7,65 млн рублей. С января по февраль текущего года выполняется уборка дорожек на территории кладбищ вручную от снега, посыпка песком дорожек, механизированная уборка межквартальных дорог от снега, погрузка и вывоз снега, - отметила Светлана Балашова.

ИСТОЧНИК KP.RU