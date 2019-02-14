Новый спектакль исполнят артисты орловской театральной студии «Ювента»
Постановка написана по одноименному водевилю Тургенева «Ночь в гостинице большого кабана»
.
Изменить размер текста:
Новый спектакль исполнят артисты театральной студии «Ювента» ОГУ имени Тургенева. Премьерные показы постановки в Орле состоятся уже на следующей неделе, 19 и 21 февраля.
Руководитель студии, режиссер Наталья Смоголь, представит со своими актерами спектакль по одноименному водевилю Ивана Тургенева «Ночь в гостинице большого кабана».
Всех желающих зрителей приглашают 19 февраля в 15:30 в польский корпус ОГУ. 21 февраля показ спектакля состоится в Областном центре народного творчества в 19 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Год театра в Орловской области»