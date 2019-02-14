Новый спектакль исполнят артисты орловской театральной студии «Ювента»

СЕГОДНЯ 14:12 2019-02-14T15:38:25+03:00

Постановка написана по одноименному водевилю Тургенева «Ночь в гостинице большого кабана»

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Новый спектакль исполнят артисты театральной студии «Ювента» ОГУ имени Тургенева. Премьерные показы постановки в Орле состоятся уже на следующей неделе, 19 и 21 февраля.

Руководитель студии, режиссер Наталья Смоголь, представит со своими актерами спектакль по одноименному водевилю Ивана Тургенева «Ночь в гостинице большого кабана».

Всех желающих зрителей приглашают 19 февраля в 15:30 в польский корпус ОГУ. 21 февраля показ спектакля состоится в Областном центре народного творчества в 19 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU