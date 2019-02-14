2019-02-14T13:23:55+03:00
Экономика

В производство полиэтиленовых пакетов на Орловщине инвестируют 200 млн рублей

Основным рынком сбыта станут торговые сети страны
Ольга СУПОНЕВА
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Соглашение о реализации инвестиционного проекта было подписано сегодня на инвестфоруме в СочиСоглашение о реализации инвестиционного проекта было подписано сегодня на инвестфоруме в Сочи
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В Орловской области может появиться производство по изготовлению полиэтиленовых пакетов. Соответствующее соглашение о реализации инвестиционного проекта было подписано сегодня, 14 февраля, на Российском инвестиционном форуме в городе Сочи.

- Предметом соглашения является создание производства полиэтиленовых пакетов типа «майка» мощностью до 400 тонн полиэтиленовых пакетов в месяц. Основным рынком сбыта продукции станут торговые сети страны, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Инвестируют в проект порядка 200 миллионов рублей, с 2019 по 2020 годы. Планируется создать около 50 рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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