В производство полиэтиленовых пакетов на Орловщине инвестируют 200 млн рублей

СЕГОДНЯ 13:23 2019-02-14T13:23:55+03:00

Соглашение о реализации инвестиционного проекта было подписано сегодня на инвестфоруме в Сочи

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В Орловской области может появиться производство по изготовлению полиэтиленовых пакетов. Соответствующее соглашение о реализации инвестиционного проекта было подписано сегодня, 14 февраля, на Российском инвестиционном форуме в городе Сочи.

- Предметом соглашения является создание производства полиэтиленовых пакетов типа «майка» мощностью до 400 тонн полиэтиленовых пакетов в месяц. Основным рынком сбыта продукции станут торговые сети страны, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Инвестируют в проект порядка 200 миллионов рублей, с 2019 по 2020 годы. Планируется создать около 50 рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU