Финансовой грамотности обучат учителей орловских сельских школ
Финансовой грамотности обучат учителей орловских сельских школ. Такую программу запустил ливенский филиал ОГУ имени Тургенева в рамках федерального проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ».
- Его цель проста – научить жителей ответственно относиться к личным финансам и грамотно распоряжаться ими. Программа предусматривает дистанционное обучение через видеолекции и практические занятия, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
Для участия в программе учителей не разделяли по принципу преподавания того или иного предмета. Главное, чтобы педагог был хорошим коммуникатором и после обучения мог доступным языком донести всю информацию до учеников и взрослого населения.
ИСТОЧНИК KP.RU