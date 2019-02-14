2019-02-14T13:18:01+03:00
Общество

Финансовой грамотности обучат учителей орловских сельских школ

Такую программу запустил ливенский филиал ОГУ имени Тургенева
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта облправительстваФото с сайта облправительства
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Финансовой грамотности обучат учителей орловских сельских школ. Такую программу запустил ливенский филиал ОГУ имени Тургенева в рамках федерального проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ».

- Его цель проста – научить жителей ответственно относиться к личным финансам и грамотно распоряжаться ими. Программа предусматривает дистанционное обучение через видеолекции и практические занятия, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Для участия в программе учителей не разделяли по принципу преподавания того или иного предмета. Главное, чтобы педагог был хорошим коммуникатором и после обучения мог доступным языком донести всю информацию до учеников и взрослого населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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