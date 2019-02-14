2019-02-14T12:47:01+03:00
Происшествия

Под Орлом в кювет улетела фура

Слетевший большегруз доставали спасатели
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Под Орлом в кювет улетела фураПод Орлом в кювет улетела фураФото: Архив "КП"
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Минувшим днем, 13 февраля, в поселке Знаменка Орловского района произошло ЧП. В кювет улетела фура.

- Слетевший большегруз «Скания» отбуксировали сотрудники областной поисково-спасательной службы, - сообщили «КП» в ГУ МЧС России по Орловской области.

Пострадавших нет.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали девять раз, из них четыре выезда – на ликвидацию возгораний и пять – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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