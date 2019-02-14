Под Орлом в кювет улетела фура
Слетевший большегруз доставали спасатели
Под Орлом в кювет улетела фураФото: Архив "КП"
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Минувшим днем, 13 февраля, в поселке Знаменка Орловского района произошло ЧП. В кювет улетела фура.
- Слетевший большегруз «Скания» отбуксировали сотрудники областной поисково-спасательной службы, - сообщили «КП» в ГУ МЧС России по Орловской области.
Пострадавших нет.
Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали девять раз, из них четыре выезда – на ликвидацию возгораний и пять – на различные происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU