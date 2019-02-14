Под Орлом в кювет улетела фура

СЕГОДНЯ 12:47 2019-02-14T12:47:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Минувшим днем, 13 февраля, в поселке Знаменка Орловского района произошло ЧП. В кювет улетела фура.

- Слетевший большегруз «Скания» отбуксировали сотрудники областной поисково-спасательной службы, - сообщили «КП» в ГУ МЧС России по Орловской области.

Пострадавших нет.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали девять раз, из них четыре выезда – на ликвидацию возгораний и пять – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU