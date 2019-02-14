Литературный конкурс стартует на Орловщине

СЕГОДНЯ 12:08 2019-02-14T12:08:03+03:00

Он посвящен годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Изменить размер текста: A A

5-ый юбилейный Всероссийский ежегодный литературный конкурсе «Герои Великой Победы» стартует на Орловщине. Рассказ, очерк, стихотворение, рисунок, фотография, текст песни эпического, исторического и военно-патриотического содержания – все это могут предоставить на суд компетентному жюри орловцы.

Принять участие в конкурсе могут все от мала до велика. Участникам предстоит пройти пять этапов: отборочный (до 10 мая), полуфинал (до 10 июня), финал (до 10 июля), определение победителей (до 1 сентября) и награждение (до 25 декабря).

Основная цель конкурса - увековечить память о героизме советских солдат и воспитать у подрастающего поколения чувства патриотизма и гордости за подвиги героев.

Организаторы: Российское военно-историческое общество, Министерство обороны РФ, Министерство просвещения РФ, Министерство культуры РФ, Российская государственная библиотека, Издательский дом «Не секретно».

Подробную информация о каждой номинации конкурса можно узнать на сайте: http://героивеликойпобеды.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU