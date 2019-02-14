СЕГОДНЯ 11:57 2019-02-14T12:09:22+03:00

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Как оценивают орловцы уровень коррупции в области – результаты анонимного интернет-исследования опубликовал Портал Орловской области. Указ на проведение такого анкетирования дал глава региона.

Согласно полученным ответам, большинство участников в течение последнего года не попадали в коррупционные ситуации. Около 80 % опрошенных ответили, что взятку бы давать не стали.

Половина анкетируемых уверена, что и они, и их близкие от возможного «административного произвола чиновников» защищены. Треть из опрошенных верит, что областные власти прилагают усилия по борьбе с коррупцией.

ИСТОЧНИК KP.RU