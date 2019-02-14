2019-02-14T11:28:25+03:00
Звезды

Масленицу отпразднуют в орловском музее «Спасское-Лутовиново»

Гости на празднике смогут поучаствовать в театрализованной фольклорной программе, веселых хороводах и сжигании чучела
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Широкую Масленицу отпразднуют 9 марта в орловском музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново». Узнать о русских традициях празднования, поучаствовать в театрализованной фольклорной программе, шуточных конкурсах, увлекательных играх, веселых хороводах, штурме снежного городка и сжигании чучела Масленицы – все это смогут гости на территории усадьбы Ивана Тургенева.

Голодным не останется никто – в парке можно будет полакомиться разными угощениями. Традиционно на Масленицу орловцам предложат блины и пироги, чай из самовара и горячий сбитень на спасских травах. Не отменял никто и прогулки по окрестностям усадьбы на санях.

Праздник начнется в 13 часов.

Входной билет на территорию усадьбы в этот день составит 100 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Орловским Правительством подписано соглашение с Федеральным агентством по делам национальностей
Завтра в Орле состоится фестиваль «Музыка добрых сердец»
На уборку кладбищ Орла в январе потратили 100 тысяч рублей
В день рождения писателя Лескова орловцев приглашают в лыжный поход
Новый спектакль исполнят артисты орловской театральной студии «Ювента»
Стартовала регистрация на оплачиваемые стажировки от Сбербанка- SBERSEASONS
В производство полиэтиленовых пакетов на Орловщине инвестируют 200 млн рублей
Финансовой грамотности обучат учителей орловских сельских школ
Под Орлом в кювет улетела фура
Об истории почты расскажут орловцам в музее Бунина
Производственный цех потушили спасатели в одной из орловских поселков
Литературный конкурс стартует на Орловщине
Как оценивают орловцы уровень коррупции в области
Автобусов-нарушителей ПДД ловили в Орле инспекторы ГИБДД