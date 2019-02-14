Масленицу отпразднуют в орловском музее «Спасское-Лутовиново»
Широкую Масленицу отпразднуют 9 марта в орловском музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново». Узнать о русских традициях празднования, поучаствовать в театрализованной фольклорной программе, шуточных конкурсах, увлекательных играх, веселых хороводах, штурме снежного городка и сжигании чучела Масленицы – все это смогут гости на территории усадьбы Ивана Тургенева.
Голодным не останется никто – в парке можно будет полакомиться разными угощениями. Традиционно на Масленицу орловцам предложат блины и пироги, чай из самовара и горячий сбитень на спасских травах. Не отменял никто и прогулки по окрестностям усадьбы на санях.
Праздник начнется в 13 часов.
Входной билет на территорию усадьбы в этот день составит 100 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU