Масленицу отпразднуют в орловском музее «Спасское-Лутовиново»

СЕГОДНЯ 11:28 2019-02-14T11:28:25+03:00

Гости на празднике смогут поучаствовать в театрализованной фольклорной программе, веселых хороводах и сжигании чучела

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Широкую Масленицу отпразднуют 9 марта в орловском музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново». Узнать о русских традициях празднования, поучаствовать в театрализованной фольклорной программе, шуточных конкурсах, увлекательных играх, веселых хороводах, штурме снежного городка и сжигании чучела Масленицы – все это смогут гости на территории усадьбы Ивана Тургенева.

Голодным не останется никто – в парке можно будет полакомиться разными угощениями. Традиционно на Масленицу орловцам предложат блины и пироги, чай из самовара и горячий сбитень на спасских травах. Не отменял никто и прогулки по окрестностям усадьбы на санях.

Праздник начнется в 13 часов.

Входной билет на территорию усадьбы в этот день составит 100 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU