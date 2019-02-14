СЕГОДНЯ 10:51 2019-02-14T10:51:04+03:00

Полицейские проверили у водителей наличие непросроченной диагностической карты, лицензии на перевозку пассажиров, огнетушителя и справки о медосмотре

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Автобусов-нарушителей ПДД ловили в Орле инспекторы ГИБДД. Полицейские проверилиу водителей наличие непросроченной диагностической карты, лицензии на перевозку пассажиров, огнетушителя и справки о медосмотре. Особое внимание Госавтоинспекторы уделили перевозчикам, чьи маршрутки были переполнены пассажирами, что не отвечает техническому регламенту.

- Количество автобусов в городе Орле растет с каждым годом, что способствует конкуренции и, как следствие, росту нарушений ПДД, таких как: превышение скоростного режима, несоблюдение приоритета при перестроении, - поделились с «КП» инспекторы.

Всего с начала2019 года в Орловской области полицейские зарегистрировали 26 ДТП с участием водителей автобусов. В их числе и аварии с пострадавшими.

ИСТОЧНИК KP.RU