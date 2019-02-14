Автобусов-нарушителей ПДД ловили в Орле инспекторы ГИБДД
Автобусов-нарушителей ПДД ловили в Орле инспекторы ГИБДД. Полицейские проверилиу водителей наличие непросроченной диагностической карты, лицензии на перевозку пассажиров, огнетушителя и справки о медосмотре. Особое внимание Госавтоинспекторы уделили перевозчикам, чьи маршрутки были переполнены пассажирами, что не отвечает техническому регламенту.
- Количество автобусов в городе Орле растет с каждым годом, что способствует конкуренции и, как следствие, росту нарушений ПДД, таких как: превышение скоростного режима, несоблюдение приоритета при перестроении, - поделились с «КП» инспекторы.
Всего с начала2019 года в Орловской области полицейские зарегистрировали 26 ДТП с участием водителей автобусов. В их числе и аварии с пострадавшими.
ИСТОЧНИК KP.RU