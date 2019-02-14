СЕГОДНЯ 10:40 2019-02-14T10:40:31+03:00

Почти два года в колонии проведет орловец за пьяную езду Фото: Архив "КП"

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Почти два года в колонии проведет житель Покровского района Орловской области за пьяную езду.Будучи пьяным, мужчина учинил ДТП на трассе «Орел-Тамбов» и был задержан на месте аварии инспекторами ГИБДД.

- При этом водитель уже не в первый раз привлекался к ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Но, принимая во внимание, что мужчина вину признал и раскаялся, суд смягчил наказание, - сообщили «КП» в прокуратуре Орловской области.

По приговору орловец будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима 1 год и 8 месяцев. При этом, он лишается прав на управление автомобилем на три года. Пока приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU