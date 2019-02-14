2019-02-14T09:29:35+03:00
Экономика

Завод по производству молочных продуктов появится в Орле

В рамках реализации инвестиционного проекта ожидается создание более 150 новых рабочих мест
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: orel-region.ruФото: orel-region.ru
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В Орле больше 1,5 миллиардов рублей вложат в строительство предприятия по производству молочных продуктов. В рамках реализации инвестиционного проекта ожидается создание более 150 новых рабочих мест.

Соглашение о реализации проекта было подписано на инвестиционном форуме в Сочи, который проходит в настоящее время. Реализация проекта предполагает строительство, реконструкцию и модернизацию предприятия по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, участков и цехов по переработке и сушке молока и сыворотки.

- Производственная мощность предприятия составит 350 переработанных тонн молока в сутки. Основным рынком сбыта продукции станут торговые сети страны. Объем инвестиций по проекту в период 2017–2019 гг. составит свыше 1,5 млрд рублей, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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