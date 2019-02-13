2019-02-13T17:51:43+03:00
Общество

Орловских предпринимателей поблагодарили за помощь в украшении города к новогодним праздникам

В городской администрации бизнесменам вручили грамоты
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта городской администрацииФото с сайта городской администрации
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Орловских предпринимателей поблагодарили за помощь в украшении города к новогодним и рождественским праздникам. Грамоты бюджетникам, работникам городских предприятий и бизнесменам вручили в городской администрации сегодня, 13 февраля.

- Эти благодарности — за ваш труд, за вашу неравнодушную позицию, за то, что мы с вами вместе сделали родной Орел в новогодние праздники лучше и краше, - выступил глава администрации Орла Александр Муромский.

На вручении орловцев ждал еще один особенный музыкальный подарок. Для награжденных выступил ансамбль «Славица».

ИСТОЧНИК KP.RU

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