Четыре машины не поделили трассу под Орлом

13 Февр. 17:02 2019-02-13T17:02:30+03:00

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Сегодня утром, 13 февраля, орловскую трассу не поделили 4 автомобиля. В ДТП травмы получили две женщины.

Авария произошла на дороге «Орел-Тамбов». По предварительной информации, водитель за рулем легковушки «Рено Логан» допустил столкновение с другой иномаркой – «Тойотой», после чего та влетела в легковушку «Фольксваген», а он в свое очередь протаранил протаранил другой «Фольксваген», который двигался впереди.

- В результате ДТП телесные повреждения получили пассажиры «Рено Логан» - две женщины. С места ДТП они были доставлены в медицинское учреждение. После осмотра и оказания помощи отпущены домой, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU