В Орловской области проходит конкурс «Детский сад года»
В Орловской области проходит региональный конкурс «Детский сад года». О его проведении сообщили в областном департаменте образования. Конкурс стартует с 1 марта.
Прием заявок на участие начинается раньше. Начиная с 20 февраля образовательные организации с программами дошкольного образования могут подать свои материалы в Институт развития образования. Прием заявок осуществляется до 1 марта. Коллективы детских садов-победителей наградят Почетными грамотами Губернатора Орловской области.
Напомним, в 2018 году в номинации «Городской детский сад» победил орловский детский сад № 79 «Сказка». Лучшим «Сельским детским садом» стало отделение по дошкольному образованию № 3 Знаменской средней общеобразовательной школы Орловского района.
ИСТОЧНИК KP.RU