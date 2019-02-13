2019-02-13T15:49:19+03:00
Общество

В Орловской области проходит конкурс «Детский сад года»

Прием заявок осуществляется до 1 марта в Институте развития образования
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
В Орловской области проходит конкурс «Детский сад года»В Орловской области проходит конкурс «Детский сад года»Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Орловской области проходит региональный конкурс «Детский сад года». О его проведении сообщили в областном департаменте образования. Конкурс стартует с 1 марта.

Прием заявок на участие начинается раньше. Начиная с 20 февраля образовательные организации с программами дошкольного образования могут подать свои материалы в Институт развития образования. Прием заявок осуществляется до 1 марта. Коллективы детских садов-победителей наградят Почетными грамотами Губернатора Орловской области.

Напомним, в 2018 году в номинации «Городской детский сад» победил орловский детский сад № 79 «Сказка». Лучшим «Сельским детским садом» стало отделение по дошкольному образованию № 3 Знаменской средней общеобразовательной школы Орловского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Орловских предпринимателей поблагодарили за помощь в украшении города к новогодним праздникам
Орловец фиктивно прописал иностранцев и стал фигурантом уголовных дел
Четыре машины не поделили трассу под Орлом
50-летний орловец вскрыл окно организации и унес с собой фотоаппарат
66 спецмашин убирали Орел от снега минувшей ночью
«Самого внимательного читателя» выберут в Орле
В Орловской горадминистрации прокомментировали ситуацию с выброшенным памятником
На фестивале по ловле спиннингом в Орле победил рыболов из Брянска
Орловец попал на два уголовных дела за фиктивную прописку двоих человек
На Орловщине объявлено штормовое предупреждение
Бывшие выпускники орловского худграфа представили свои дипломные работы на выставке
Орловцы отдадут свой голос за территории для благоустройства уже на этой неделе
Фотофакт: в Орле памятный знак генералу Дарагану валяется в мусоре
В Орле заработала «горячая линия» по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ
Инспекторы ГИБДД разыскивают очевидцев ДТП с погибшим на трассе «Орел-Тамбов»
«Шагающий автобус» полицейских и будущих стражей порядка приехал в орловскую школу