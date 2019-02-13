В Орловской области проходит конкурс «Детский сад года»

13 Февр. 15:49 2019-02-13T15:49:19+03:00

Прием заявок осуществляется до 1 марта в Институте развития образования

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В Орловской области проходит региональный конкурс «Детский сад года». О его проведении сообщили в областном департаменте образования. Конкурс стартует с 1 марта.

Прием заявок на участие начинается раньше. Начиная с 20 февраля образовательные организации с программами дошкольного образования могут подать свои материалы в Институт развития образования. Прием заявок осуществляется до 1 марта. Коллективы детских садов-победителей наградят Почетными грамотами Губернатора Орловской области.

Напомним, в 2018 году в номинации «Городской детский сад» победил орловский детский сад № 79 «Сказка». Лучшим «Сельским детским садом» стало отделение по дошкольному образованию № 3 Знаменской средней общеобразовательной школы Орловского района.

ИСТОЧНИК KP.RU