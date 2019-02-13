2019-02-13T15:30:37+03:00
Общество

66 спецмашин убирали Орел от снега минувшей ночью

За сутки в городе израсходовали более 240 тонн смеси соли и песка
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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66 спецмашин убирали Орел от снега минувшей ночью66 спецмашин убирали Орел от снега минувшей ночьюФото: Архив "КП"
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66 спецмашин убирали Орел от снега минувшей ночью, с 12 на 13 февраля. Такую информацию представила «Спецавтобаза». В уборке были задействованы 43 самосвала, 9 фронтальных погрузчиков, 8 КДМ, по две единицы снегопогрузчика, трактора и автогрейдера. Расход смеси соли и песка составил порядка 241 тонны.

- Днем вручную снег в Орле убирал 71 человек. Всего за сутки было вывезено 8,302 тысячи кубометров снега и 14 кубометров мусора, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

По информации «Спецавтобазы», на этой неделе в Орле очистили Наугорское шоссе, улицу Салтыкова-Щедрина, площадь Жукова, улицы Автовокзальную, Паравозную, Михалицына и Ляшко. Также от снега уборка шла в скверах и парках. Очищены территория около музея Тургенева, на Привокзальной площади, в сквере «Юность» и на Бульваре молодежи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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