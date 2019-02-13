2019-02-13T14:32:00+03:00
Общество

В Орловской горадминистрации прокомментировали ситуацию с выброшенным памятником

Оказалось, памятный знак не значится в реестрах
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВА
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Сегодня «КП» показывала читателям памятный знак, который оказался лежащим в куче мусора возле дома №240 по улице Комсомольской. Как оказалось, камень в память о генерал-майоре Федору Дарагане, Орловском губернском воинском начальнике не значится ни в каких реестрах.

Жители указанного района рассказали «Комсомолке», что ранее здесь был небольшой сквер, в котором и располагался памятный знак. Правда кто и когда ставил памятник – не ясно. Также как и не ясно, как много килограммовый камень оказался выброшенным. Сотрудники территориального управления по Заводскому району выехали на место.

- Будет найдена возможность переместить знак, - сообщили «КП» в пресс-службе Администрации Орла.

Генерал Федор Иванович Дараган (1815-1874) – Орловский губернский воинский начальник. Награжден несколькими орденами за выдающиеся боевые заслуги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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