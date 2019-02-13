13 Февр. 14:30 2019-02-13T14:30:36+03:00

На фестивале по ловле спиннингом в Орле победил рыболов из Брянска

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На фестивале по ловле спиннингом с берега в Орле победил рыболов из Брянска Дмитрий Бурлаков. Соревнования прошли в минувшие выходные.

Житель Брянска подцепил самый большой улов. Мужчина поймал щуку весом 339 граммов.

- Второе и третье место завоевали местные рыболовы, - сообщает портал «Орел-спорт». – Второе место с щукой весом 307 граммов занял орловец Сергей Вершинин. Третьим стал Сергей Трусов, который поймал три окуня общим весом 260 граммов.

ИСТОЧНИК KP.RU