2019-02-13T14:30:36+03:00
Спорт

На фестивале по ловле спиннингом в Орле победил рыболов из Брянска

Мужчина поймал щуку весом 339 граммов
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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На фестивале по ловле спиннингом в Орле победил рыболов из БрянскаНа фестивале по ловле спиннингом в Орле победил рыболов из Брянска
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На фестивале по ловле спиннингом с берега в Орле победил рыболов из Брянска Дмитрий Бурлаков. Соревнования прошли в минувшие выходные.

Житель Брянска подцепил самый большой улов. Мужчина поймал щуку весом 339 граммов.

- Второе и третье место завоевали местные рыболовы, - сообщает портал «Орел-спорт». – Второе место с щукой весом 307 граммов занял орловец Сергей Вершинин. Третьим стал Сергей Трусов, который поймал три окуня общим весом 260 граммов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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