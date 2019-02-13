13 Февр. 14:20 2019-02-13T14:20:55+03:00

Мужчина зарегистрировал в своем доме иностранцев, которые по факту там никогда не жили

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Орловец попал на два уголовных дела за фиктивную прописку двоих человек. Сам мужчина проживал в Орле, но по официальным данным был зарегистрирован в поселке Долгое. По мету своей прописки он и зарегистрировал двоих иностранцев, мужчину и женщину, которые фактически там никогда не жили.

По закону орловцу за это преступление грозят штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей или принудительные работы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности. Суд может также заключить его под стражу на срок до 3-х лет.

- Мужчина освободится от уголовной ответственности, если поспособствует раскрытию этого преступления, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU