13 Февр. 14:02 2019-02-13T14:02:23+03:00

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На Орловщине объявлено штормовое предупреждение. По данным гидрометцентра, 13 февраля, в течение дня в регионе ожидается сильное налипание мокрого снега.

В этой связи управление по безопасности администрации Орла убедительно просит жителей города не оставлять автомобили на длительную стоянку вблизи рекламных конструкций, сухих деревьев, многоэтажных жилых домов и зданий, чтобы избежать случаев падения слабо укрепленных конструкций на машины. Кроме того, рекомендуется и вовсе воздержаться от вождения автомобилем.

При возникновении аварийных ситуаций и происшествий необходимо передать первичную информацию в ЕДДС администрации Орла по телефонам: 43-22-12; 43-37-35.

ИСТОЧНИК KP.RU