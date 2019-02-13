13 Февр. 13:52 2019-02-13T13:52:36+03:00

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Бывшие выпускники орловского худграфа представили свои дипломные работы на выставке. Экспозиция открылась в Областном выставочном центре в честь 60-летнего юбилея факультета.

Глазам орловцев представили 42 полотна с красотами Орловского края. Работы представляют эпоху с конца 60-х годов 20 века по сегодняшний день. Среди них выставлена и дипломная работа орловского художника Николая Бородина, который оставил яркий след в художественной жизни Орловщины.

- В экспозиционном зале можно посмотреть и юбилейную выставку произведений Валентина Дудченко, посвященную 100-летию художника. Он долгое время преподавал в ОХУ и на художественно-графическом факультете пединститута. Многие из представленных на выставке дипломных работ выполнены его учениками и учениками его учеников, - рассказали «КП» организаторы.

Выставка продлится до 3 марта.

Адрес: улица Салтыкова-Щедрина, 33.

ИСТОЧНИК KP.RU