2019-02-13T13:40:09+03:00
Общество

Орловцы отдадут свой голос за территории для благоустройства уже на этой неделе

В заявленном списке для голосования выделены 9 объектов
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловцы отдадут свой голос за территории для благоустройства уже на этой неделеОрловцы отдадут свой голос за территории для благоустройства уже на этой неделеФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловцы отдадут свой голос за территории для благоустройства в 2019 году уже на этой неделе, в субботу, 16 февраля. В заявленном списке для голосования выделены 9 объектов.

Так, по программе «Формирование современной городской среды» жителям Орла предлагают выбрать территории для первоочередного ремонта, в списке которых бульвар Победы, парк Ботаника, сквер «Дворянское гнездо», сквер Комсомольцев, сквер 5-ой Орловской дивизии, сквер Гуртьева, площадь Содружества, Городской и Детский парки.

Проголосовать горожане смогут с 8 утра до 8 вечера в спортивной школе «Атлант», Орловском городском центре культуры, ДК «Металлург», во дворце пионеров имени Гагарина. При себе необходимо иметь паспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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