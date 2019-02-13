2019-02-13T13:09:53+03:00
Общество

В Орле заработала «горячая линия» по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ

Консультацию специалистов можно получить по телефону регионального Управления Роспотребнадзора
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле заработала «горячая линия» по вопросам профилактики гриппа и ОРВИВ Орле заработала «горячая линия» по вопросам профилактики гриппа и ОРВИФото: Архив "КП"
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В Орловской области заработала «горячая линия» по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Консультацию специалистов можно получить по телефону регионального Управления Роспотребнадзора до 18 февраля.

У сотрудников ведомства можно узнать оправилах ношения масок, о соблюдении температурного режима в помещениях на работе и дома. Кроме того, специалисты дадут рекомендации родителям о том, как уберечь детей от гриппа и ОРВИ в период эпидемического подъема заболеваемости.

Консультацию специалистов можно получить с 9 утра до 18 часов по телефонам:

- отдел эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области в Орле: 8 (4862) 42-91-82, 41-53-11;

- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Орловской области в поселке Верховье (Верховский, Залегощенский, Краснозоренский, Новосильский, Новодеревеньковский, Покровский районы): 8 (48676) 2-47-27, 2-39-49;

- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Орловской области в поселке Кромы (Дмитровский, Глазуновский, Кромской, Сосковский, Троснянский, Шаблыкинский, Хотынецкий районы): 8 (48643) 2-15-98;

- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Орловской области в Ливнах (Должанский, Колпнянский, Ливенский, Малоархангельский районы): 8 (48677) 2-07-33, 7-13-34;

- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Орловской области в Мценске (Болховский, Знаменский, Корсаковский, Мценский районы): 8 (48646) 4-15-39, 4-03-90, 2-08-39.

Кроме того, проконсультироваться по вопросам болезней можно по адресу электронной почты: epid@57.rospotrebnadzor.ru или через опросный модуль «Вопрос — ответ» на сайте регионального Управления Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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