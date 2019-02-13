13 Февр. 13:02 2019-02-13T13:03:10+03:00

Авария с участием фуры и легковой иномарки «Шкода» произошла в минувшем году

Изменить размер текста: A A

Инспекторы ГИБДД разыскивают очевидцев ДТП с погибшим на трассе «Орел-Тамбов» в Свердловском районе. Авария с участием фуры с прицепом и легковой иномарки произошла в минувшем году, 26 сентября.

- Автомобиль «МАН» с регистрационным номером «Т659РТ 57» двигался со стороны Орла в сторону деревни Васильевка и врезался со встречной «Шкода Рапид» с регистрационным знаком «К075ХХ 36». В результате ДТП водитель иномарки от полученных травм скончался на месте, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Очевидцев аварии просят обращаться по телефону: 8 (4864) 52-16-65 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU