«Шагающий автобус» полицейских и будущих стражей порядка приехал в орловскую школу
«Шагающий автобус» полицейских и будущих стражей порядка приехал в орловскую школу № 51. В рамках акции инспекторы и курсанты юридического института в игровой форме провели с ребятами инструктаж о правилах безопасности на дорогах. Запоминать важные рекомендации детям помогал енот.
Фото: УМВД России по Орловской области
Затем школьники надели яркие жилеты из светоотражающей ткани, взяли с собой световозвращающие браслеты и брелки и вместе с полицейскими вышли на улицу. По замыслу правоохранителей, они специально делали остановки в особо опасных местах маршрута.
Фото: УМВД России по Орловской области
- Полицейские и курсанты рассказывали ребятам о «дорожных ловушках», предупреждали об опасностях, которые могут подстерегать юных пешеходов на конкретных участках. Главной остановкой стал нерегулируемый пешеходный переход вблизи школы по улице Зеленина, где в прошлом году с одним из подростков произошло ДТП, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU