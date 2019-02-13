2019-02-13T12:41:53+03:00
Общество

«Шагающий автобус» полицейских и будущих стражей порядка приехал в орловскую школу

Курсанты и инспекторы провели с ребятами инструктаж о правилах безопасности на дорогах
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УМВД России по Орловской областиФото: УМВД России по Орловской области
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«Шагающий автобус» полицейских и будущих стражей порядка приехал в орловскую школу № 51. В рамках акции инспекторы и курсанты юридического института в игровой форме провели с ребятами инструктаж о правилах безопасности на дорогах. Запоминать важные рекомендации детям помогал енот.

Фото: УМВД России по Орловской области

Фото: УМВД России по Орловской области

Затем школьники надели яркие жилеты из светоотражающей ткани, взяли с собой световозвращающие браслеты и брелки и вместе с полицейскими вышли на улицу. По замыслу правоохранителей, они специально делали остановки в особо опасных местах маршрута.

Фото: УМВД России по Орловской области

Фото: УМВД России по Орловской области

- Полицейские и курсанты рассказывали ребятам о «дорожных ловушках», предупреждали об опасностях, которые могут подстерегать юных пешеходов на конкретных участках. Главной остановкой стал нерегулируемый пешеходный переход вблизи школы по улице Зеленина, где в прошлом году с одним из подростков произошло ДТП, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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